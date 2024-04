Caiazza perplesso: "Ma oltre a Lukaku chi sono i big che Conte ha chiesto?"

Così Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, a Canale 8



"Se il Napoli non andasse in Conference League sarebbe perfetto per Conte perché basterà fare meglio di quest'anno per essere elogiato. Sarebbe tutto apparecchiato. Conte il Napoli comunque non l'ha perso. Mi dovete dire oltre a Lukaku all'Inter qual è il mercato straordinario dell'Inter? Fatemi i nomi!". Così Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, a Canale 8.