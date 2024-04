Rai - Conte, maxi-offerta dall'Arabia messa in stand by: lui vuole il Napoli

Secondo Ciro Venerato, giornalista Rai, il tecnico ex Inter al momento ha declinato la proposta arrivata dall'Arabia perché aspetta il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maxi-offerta dall'Arabia Saudita per Antonio Conte, ma lui aspetta il Napoli. Secondo Ciro Venerato, giornalista Rai, il tecnico ex Inter al momento ha declinato la proposta arrivata dall'Arabia perché aspetta il Napoli. Il suo desiderio infatti è quello di tornare ad allenare in Italia. Per questo non ha ancora preso in considerazioni altre proposte.