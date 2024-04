Benitez: "Sostituire Spalletti sarebbe stato complesso per chiunque. Sul nuovo tecnico..."

L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez è intervenuto a La Gazzetta dello Sport parlando de futuro della panchina azzurra ma anche della stagione attuale

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez è intervenuto a La Gazzetta dello Sport parlando de futuro della panchina azzurra ma anche della stagione attuale: "A un certo punto servono spessore ed esperienza. Ecco, gli infortuni dei giocatori chiave diventano troppo condizionanti se la qualità media della rosa non è così elevata. Inoltre, sostituire Spalletti sarebbe stato complesso per chiunque, per risultati ed empatia.

Ne occorre uno molto bravo, non necessariamente giovane. Resto sempre dell'idea che ogni tecnico debba essere in grado di pensare il proprio sistema in base alla squadra. Si parte da un'idea e si modella sui giocatori. Non è una questione di 4-3-3 o 3-5-2: i tifosi vogliono vedere intensità, competitività, attaccamento. Sapersi adattare all'avversario va bene, saper imporre il proprio calcio è molto meglio".