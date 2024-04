Ugolini rivela: "Quante gliene ha dette Calzona a Cajuste e Ngonge!"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 parlando della gara di domenica contro la Roma

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 parlando della gara di domenica contro la Roma: "Cajuste non ha soddisfatto dal punto di vista tattico contro la Roma. Calzona per tutto il tempo gli ha detto di allungare la squadra, lui da mediano ha schermato, ha tolto spazio a Lobotka e non dava profondità alla squadra. Calzona gli chiedeva di giocare quindici metri avanti e lui faceva fatica.

Stesso discorso per Ngonge. Tecnicamente è di livello e ha fatto due giocate buone appena entrato, ma poi si è letteralmente perso in mezzo al campo. Calzona lo avrebbe metaforicamente strangolato se lo avesse avuto tra le mani, è così perché ce l'avevo a mezzo metro, gli diceva: 'Dove vai? Passeggi in mezzo al campo'. Lui stringeva sempre e sul suo lato la Roma ripartiva".