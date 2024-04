Corsera - Napoli è il club che stuzzica Conte più di tutti: ADL lo voleva già sette mesi fa

Come scrive il Corriere della Sera oggi in edicola, Napoli al momento è il club che stuzzica di più la fantasia di Conte

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive il Corriere della Sera oggi in edicola, Napoli al momento è il club che stuzzica di più la fantasia di Antonio Conte, anche perché è l’unico che si è fatto avanti, la dirigenza rossonera è orientata infatti su altri profili nonostante la pressione dei tifosi che invece lo chiedono a gran voce.

Da Milano a Napoli, la cerchia dei nomi si restringe, con Conte in prima linea e Pioli sullo sfondo. De Laurentiis a Conte pensa almeno da sette mesi, quando lo chiamò per subentrare a Garcia, da allora contatti più o meno frequenti, assecondando la volontà dell’allenatore di non intervenire a stagione in corso