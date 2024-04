Buffon a sorpresa: "Da piccolo ero perfetto per piazze come Napoli"

L'ex portiere della Juve Gianluigi Buffon ha parlato a Repubblica svelando un retroscena sul suo passato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex portiere della Juve Gianluigi Buffon ha parlato a Repubblica svelando un retroscena sul suo passato: "Da ragazzo ero fatto e finito per società e ambienti del sud. Tipo Roma, Napoli, Bari. Mi alimentavo con la vicinanza della gente, anche quando diventava morbosità. Ma alla fine non sono mai approdato in una di quelle piazze. Nel 2001 mi volevano Roma e Barça, ma scelsi la Juve. Mi hanno guidato mio padre e il mio procuratore. Torino e la Juve mi hanno permesso di ritrovarmi in equilibrio. In una piazza incasinata, per come ero fatto, rischiavo che la bilancia tirasse solo da una parte".