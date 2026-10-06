Impallomeni avvisa il Napoli: “Occhio al Frosinone: cliente scomodo senza nulla da perdere”

Stefano Impallomeni guarda alla ripresa della Serie A e mette in guardia il Napoli in vista della sfida contro il Frosinone.

La Serie A si prepara a ripartire dopo la sosta per le Nazionali e tra le squadre chiamate a dare risposte c’è il Napoli. Gli azzurri affronteranno il Frosinone alla ripresa del campionato e, secondo Stefano Impallomeni, la sfida potrebbe nascondere diverse insidie. L’ex calciatore e oggi opinionista è intervenuto sulle frequenze della radio di Tuttomercatoweb.com, analizzando il momento delle principali squadre del campionato.

Impallomeni: “Mi aspetto il riscatto del Napoli”

L’opinionista si è soffermato proprio sulla formazione di Massimiliano Allegri e sull’impegno contro il Frosinone: “Incognita per tutte. Mi aspetto il riscatto del Napoli, vedremo cosa farà contro un Frosinone scintillante, che non ha nulla da perdere. Sarà un cliente scomodo. Per le conferme, dico Inter, Roma e Milan, che dovrebbe orientarsi sull'alzare il livello offensivo”.