Kolo Muani non convince, Ravanelli: “Spalletti un maestro. Ricordate con Osimhen a Napoli?”

Fabrizio Ravanelli difende Kolo Muani e punta sul lavoro di Luciano Spalletti, ricordando il percorso di crescita compiuto da Victor Osimhen al Napoli.

Kolo Muani non ha ancora convinto pienamente in questo avvio di stagione con la Juventus, ma Fabrizio Ravanelli continua a credere nelle qualità dell’attaccante francese. Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante bianconero ha fissato un obiettivo preciso: “Sono sul carro dei 15 gol. A me piace tantissimo, sono contento che sia venuto alla Juve e sono convinto che possa fare veramente molto bene”. Per Ravanelli, il momento negativo sotto porta non deve condizionare il giudizio sul giocatore, che ha bisogno soprattutto di maggiore lucidità: “Noi attaccanti magari stiamo cinque partite senza fare gol e poi in tre partite ne facciamo cinque o sei”.

Ravanelli: “Spalletti ha migliorato Osimhen in maniera incredibile”

A fare la differenza, secondo Ravanelli, potrebbe essere proprio il lavoro di Luciano Spalletti, già protagonista nella crescita di Victor Osimhen durante la sua esperienza al Napoli: “Non dimentichiamoci che quando arrivò Osimhen a Napoli aveva mostrato anche qualche limite dal punto di vista tecnico. Spalletti lo ha migliorato in maniera incredibile. Sono convinto che Kolo abbia un maestro incredibile come Spalletti e sono convinto che alla fine dell’anno i suoi 15 gol li farà”.