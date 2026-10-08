Kolo Muani non convince, Ravanelli: “Spalletti un maestro. Ricordate con Osimhen a Napoli?”
Kolo Muani non ha ancora convinto pienamente in questo avvio di stagione con la Juventus, ma Fabrizio Ravanelli continua a credere nelle qualità dell’attaccante francese. Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante bianconero ha fissato un obiettivo preciso: “Sono sul carro dei 15 gol. A me piace tantissimo, sono contento che sia venuto alla Juve e sono convinto che possa fare veramente molto bene”. Per Ravanelli, il momento negativo sotto porta non deve condizionare il giudizio sul giocatore, che ha bisogno soprattutto di maggiore lucidità: “Noi attaccanti magari stiamo cinque partite senza fare gol e poi in tre partite ne facciamo cinque o sei”.
Ravanelli: “Spalletti ha migliorato Osimhen in maniera incredibile”
A fare la differenza, secondo Ravanelli, potrebbe essere proprio il lavoro di Luciano Spalletti, già protagonista nella crescita di Victor Osimhen durante la sua esperienza al Napoli: “Non dimentichiamoci che quando arrivò Osimhen a Napoli aveva mostrato anche qualche limite dal punto di vista tecnico. Spalletti lo ha migliorato in maniera incredibile. Sono convinto che Kolo abbia un maestro incredibile come Spalletti e sono convinto che alla fine dell’anno i suoi 15 gol li farà”.
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