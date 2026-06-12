Krol non dimentica Napoli: "Ci vengo almeno 3 volte l'anno, è la mia seconda città!"

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Ruud Krol, ex difensore del Napoli, oltre a parlare di quanto la città gli sia rimasta nel cuore, fa anche le carte ai Mondiali.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore “Sono In Spagna adesso, a casa mia. Ho seguito la prima gara dei Mondiali, il Messico non mi dispiace, il Sud Africa lo conosco bene e sono deluso dalla performance di ieri. Due rossi, non è il modo giusto per iniziare il Mondiale, l’approccio non è quello giusto. L’Olanda non credo possa vincerlo, ho visto le ultime amichevoli e non l’ho vista bene. Sbagliano troppo in difesa e non segnano in attacco, l’automatismo che serve in difesa per vincere il Mondiale, l’Olanda non ce l’ha. E poi, manca creatività. Depay è l’unico che può fare qualcosa, ma non sta benissimo fisicamente. Spagna e Francia credo siano le candidate alla vittoria di questo Mondiale, poi c’è il Brasile che può essere una sorpresa.

Vengo almeno 3 volte all’anno a Napoli, è la mia seconda città e mi piace sempre tanto. Ho molti amici, ho sempre un occhio di riguardo per Napoli, lo seguo sempre. Sono curioso di capire chi allenerà il Napoli e chi resterà e chi partirà nella rosa. Sono molto curioso, spero di vedere il Napoli sempre molto forte”.