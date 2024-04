L'ex Carannante: "Non prendetemi per pazzo, ma dico che il Napoli andrà in Champions"

Il difensore del Napoli di Maradona Campione d'Italia Antonio Carannante è intervenuto nel corso della trasmissione Diletta Gol in onda su Prima Tv

Il difensore del Napoli di Maradona Campione d'Italia Antonio Carannante è intervenuto nel corso della trasmissione Diletta Gol in onda su Prima Tv: “Mi assumo la responsabilità come ho fatto l’anno scorso quando ho detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto: non mi prendete per pazzo ma il Napoli andrà in Champions. Penso che al di là del secondo tempo con il Monza il Napoli in passato non è che abbia giocato male ma ha avuto solo difficoltà nel segnare che l’anno scorso, anno perfetto, non aveva. Ho la sensazione che ora anche la squadra inizia a crederci.

Calzona? Inizialmente avevo qualche perplessità perché erra alla sua prima esperienza da allenatore in un club. Ultimamente mi piace come parla, cosa sta trasmettendo alla squadra e spero davvero che rimanga anche il prossimo anno. Con il Monza dopo tanto tempo, forse è la prima volta in questo campionato, chi è entrato dalla panchina ha fatto meglio del titolare. Frosinone? Vinciamo senza prendere gol”