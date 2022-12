L'ex prep. ammette sui 5 cambi: "Prima se uscivano Albiol o Higuain era un problema..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli: "Il Napoli si sta dimostrando come sempre luminare nel prevenire infortuni muscolari e annessi. L'anno scorso gli infortunati hanno pregiudicato la stagione, mentre adesso l'impatto è stato quasi minimo. Spalletti ha sempre avuto il lusso di poter utilizzare tutta la rosa, al netto di due problemini come quelli di Kvara e Rrhamani che non hanno influito tanto.

La sosta? Spalletti già conosce queste tempistiche, in Russia ha vissuto una problematica simile con la sosta. Tutto starà nel buon senso dello staff atletico, nel modulare i carichi e non appesantire troppo i calciatori. Il Napoli può essere pronto per una seconda parte di stagione. Alla ripresa mancano 34 giorni ed è un lasso di tempo necessario per far rientrare anche i Nazionali e gli infortunati come Kvara e Rrhamani a pieno regime in tempo per la gara contro l'Inter.