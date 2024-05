L’idea di Imparato: “C’è il fortissimo rischio che arrivi Allegri a Napoli”

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Stiamo facendo il toto allenatore da mesi, ma a me interessa quali saranno gli acquisti. Auguri il meglio a Manna, ma per me conta chi arriva e che voglia ha il presidente De Laurentiis di potenziare questa rosa. L’importanza di Manna dipenderà dalla scelta dell’allenatore, per me c’è il fortissimo rischio che arrivi Allegri”.