La previsione di Cassano: “Atalanta e Fiorentina andranno in Champions con Inter e Juve”

Antonio Cassano, nel corso della "Bobo TV" su Twitch, ha espresso il suo pronostico sulle squadre che si qualificheranno alla prossima Champions League. Per l'ex calciatore tra le altre di Roma, Real Madrid e Inter, il Napoli Campione d'Italia non riuscirà ad entrare tra le prime quattro in classifica: "Per come la vedo io saranno la Fiorentina e l'Atalanta ad andare in Coppa dei Campioni, insieme ad Inter e Juventus".