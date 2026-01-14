Lookman-Napoli, Chiariello: "Upgrade clamoroso! Ma può arrivare solo così"

Nel suo editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha commentato le ultime notizie relative al calciomercato: "Adesso il tormentone è tornato. È il tormentone classico alimentato da barbieri, frati e cugini dei barbieri: è Lookman. Si potrebbe realizzare quel sogno alimentato per molto tempo da chi diceva che il Napoli aveva già realizzato l’affare Raspadori con l’Atalanta e Lookman sarebbe andato a Napoli. A distanza di molto tempo la cosa potrebbe concretizzarsi per davvero, perché Raspadori e l’Atalanta alla fine ci hanno dato per davvero, ma tramite l’Atlético Madrid, che lo ha prelevato dal Napoli per 22-24 milioni, una roba del genere, e poi lo ha venduto all’Atalanta per 25

Per le vie tortuose del mercato, oggi il Mattino fa: “Lookman, il Napoli ci pensa”. Per me è una bolla di sapone. È l’ennesimo tormentone su Lookman. Lo dico chiaro e tondo: il personaggetto è difficile assai. Caratterialmente Lookman entra nella categoria dei Zaniolo, dei Balotelli, quelli difficilissimi da gestire. Zaniolo si sta redimendo, Balotelli è incorreggibile ed è rimasto tale, ma Lookman ha un caratterino mica da poco, complicatissimo. Certo, uno come Conte piega agli interessi della squadra chiunque, perché con Conte non si scherza. E diciamolo chiarissimamente: Lookman sarebbe un upgrade tecnico clamoroso. Anche perché con il 3-4-2-1, con Neres da una parte e Lookman dall’altra, forse il Napoli sarebbe un po’ sbilanciato, ma ci sarebbe talmente tanta qualità da far venire gli occhi fuori dalle orbite.

Chi sano di mente non fa l’acquolina in bocca pensando a Lookman vicino a Neres e Hojlund? Piacerebbe a tutti. Finita anche la Coppa d’Africa, questa incombenza sarebbe tolta. Lookman sarebbe veramente quel salto di qualità, ma si può fare e non si può fare. Per farlo ci vorrebbe un’Atalanta molto compiacente, che dovrebbe darcelo in prestito con obbligo di riscatto, e il Napoli dovrebbe trovare spazio salariale eliminando altri giocatori. Dovrebbero partire di sicuro Lang e qualcun altro. Il Napoli deve fare mercato a saldo zero, e questo fa tutta la differenza del mondo.

A mercato libero Lookman poteva diventare un’opzione; ora la situazione è complicata, molto complicata. Anche perché il Galatasaray vuole fare una coppia da sogno: Osimhen e Lookman, i due compari della Nigeria. Una coppia esplosiva, due caratterini mica da poco, ma due attaccanti di straordinaria forza ed efficacia. Con una coppia del genere il Galatasaray sarebbe una delle squadre più forti d’Europa in attacco. È più probabile che la pista turca sia quella giusta.

Il primo tassello del domino del mercato è stato Raspadori. Se Raspadori è andato all’Atalanta perché gli hanno garantito il posto da titolare, vuol dire che Maldini parte di sicuro e parte anche Lookman. L’Atalanta davanti ha Scamacca, Krstović, De Ketelaere, Pasalic, e un altro giocatore preso apposta per sostituire Lookman che ancora non si è espresso. Ha una bella forza d’urto. Raspadori, nel modo di giocare di Palladino, occuperebbe il centro-sinistra per convergere al centro con De Ketelaere alle spalle dei due centravanti. Il suo arrivo preludia le partenze di Maldini e di Lookman. Perché Raspadori, se va a fare la riserva pure a Bergamo, sarebbe folle, visto che poteva avere la Roma da titolarissimo. Quindi Lookman è sul mercato, è il tormentone Lookman".