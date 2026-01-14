Chiariello: "Milinkovic è il portiere del futuro, ma deve migliorare nei fondamentali"

Nel suo editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha commentato le ultime prove del portiere del Napoli: "Io sono il primo tifoso di Vanja Milinković-Savić. Il Napoli ha investito su di lui e gli ha fatto un contratto lungo. Se non dovesse far bene, avremmo un problema. È il portiere del futuro, ma deve migliorare.

Ha qualità enormi, fisicità, personalità, ma deve migliorare nei fondamentali: lettura delle azioni, copertura dello specchio, tempi di uscita. Il portiere deve parare, non solo opporsi. Io non voglio il dualismo con Meret. Meret ha dato tanto al Napoli e gliene sarò sempre grato, ma non è il portiere del futuro. Non sto attaccando Milinković-Savić: sto valutando le prestazioni. Non sta facendo male, ma non mi ha ancora soddisfatto pienamente".