Man City, Haaland a Sky: "Difficile giocare con tre uomini addosso! De Bruyne? Mi manca"

Erling Haaland analizza il pareggio contro il Napoli e rende omaggio all'ex compagno Kevin De Bruyne.

L'attaccante del Manchester City, Erling Haaland, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli in Champions League. Il centravanti norvegese ha commentato le difficoltà incontrate contro la formazione di Massimiliano Allegri, soffermandosi anche sul nuovo corso di Enzo Maresca e sull'importanza di Kevin De Bruyne.

Cosa c'era nel bacio sulla fronte di Donnarumma?

“Ha fatto alcune parate fantastiche, complimenti a lui”.

Non è facile giocare contro una squadra così difensiva?

“Difficile avere tre persone addosso tutto il tempo, ma c'è anche più spazio per gli altri. Sono concentrato sul far vincere la squadra, non sul toccare più o meno la palla”.

Tutto sta cambiando nel City: come ti trovi con lo stile di calcio di Maresca?

“Io mi sento bene con lui, ma manca qualcosa un po' a tutti. Non so cosa ci manchi, dobbiamo lavorarci. Ci sono tante novità: servono tempo e pazienza”.

De Bruyne?

“Kevin è forse il miglior giocatore che abbia mai giocato per il City. A tutti manca, a me in particolare e gli auguro il meglio. È stato importantissimo per noi ed è anche una persona fantastica”.