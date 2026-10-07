Sky, Marianella: “McTominay fondamentale, il Napoli non può farne a meno. Dispiace per Vergara"

Marianella analizza il calendario del Napoli e sottolinea l’importanza del recupero di McTominay e l’assenza pesante di Vergara.

Il Napoli si prepara ad affrontare un ciclo particolarmente intenso dopo la lunga sosta per le Nazionali, ma secondo Massimo Marianella il calendario può offrire agli azzurri l'opportunità di trovare continuità. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista ha analizzato i prossimi impegni della squadra di Massimiliano Allegri: “Frosinone, Villarreal, Venezia, Bodø/Glimt, poi Roma, Monza, Juve, Lazio e il Porto in mezzo. Non è un cattivo calendario per il Napoli”. Marianella ritiene che gli azzurri siano ancora nel processo di assimilazione delle idee del nuovo tecnico: “Il Napoli è un'altra buonissima squadra, che sta assimilando i dettami di un allenatore nuovo”.

McTominay recuperato, ma il Napoli perde Vergara.

Il recupero di Scott McTominay può diventare un fattore determinante per Allegri proprio alla vigilia del nuovo tour de force: “Secondo me è fondamentale in questa squadra. È uno che, da quando è arrivato in Italia, ha sempre fatto la differenza. Quindi, se ho un giocatore che da quando veste la mia maglia fa sempre la differenza, io che sono Allegri, o i suoi colleghi prima, so che non ne posso fare a meno. Ritrovarlo è fondamentale per questa squadra”. Marianella si è soffermato anche sull'infortunio di Antonio Vergara, sottolineandone soprattutto la duttilità tattica: “Mi dispiace per Vergara, per il ragazzo più che altro. Anche per il Napoli è un problema. Ne avevamo parlato in ottica Nazionale. Questo è un ragazzo che ti dà utilità tattica, perché può giocare dietro la punta, può fare l'esterno, può giocare in avanti a due. Ti cambia il volto offensivo della squadra. Quindi non averlo per probabilmente un mese è un problema”.