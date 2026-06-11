Marolda: "Da quello che so, Allegri ha già firmato! Ecco perché non l'annunciano"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Francesco Marolda, giornalista: “Allegri ha già firmato con il Napoli da ciò che so. Non c’è ancora l’annuncio perché il tecnico deve risolvere i problemi col Milan. E’ un gioco di danari tra Milan e Allegri, col Napoli che può aspettare sale neo di avere già un allenatore. Stanno già lavorando. Il Napoli quest’anno dovrà concorrere per lo scudetto, poi vincerlo è un’altra cosa, ma questo ruolo gli azzurri dovranno mantenerlo dopo anni di vertice. Il Napoli ha un’ottima rosa, credo che ci sia bisogno di rinforzare certi ruoli, ma al di là del numero, è la qualità di chi verrà che dovrà fare la differenza. Poi Manna dovrà essere bravo ad abbassare il monte ingaggi e l’età media del gruppo.

Il duello sarà ancora tra Napoli e Inter il prossimo anno, a meno di sorprese e prendere Allegri significa prendere un tecnico che ha vinto tanto, è uno esperto e lo giudicheremo sul campo, senza avere dei preconcetti come purtroppo sento in giro. Napoli è una città a cui Allegri ha ambito tanto, l’anno scorso era l’allenatore del Napoli, due giocatori sono stati presi con la benedizione di Allegri, non di Conte, poi si è ribaltato tutto, ma da quello che mi risulta, Allegri è molto contento di questa situazione”.