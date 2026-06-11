McTominay: "Michael Jordan idolo! Quando Mourinho mi chiamò arrabbiato..."

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"Non arrendersi quando le cose si fanno difficili è una delle cose più importanti nel calcio". Lo ha detto Scott McTominay in un'intervista rilasciata a BBC Sport. Il centrocampista scozzese è pronto a esordire al Mondiale. E intanto cita il suo idolo, Michael Jordan: "Diceva che quando giochiamo, qualcuno potrebbe essere allo stadio per la prima volta e quindi se non diamo il massimo, quel qualcuno, magari un giovane, potrebbe pensare di noi cose non positive".

"Il modo giusto di vivere la vita fuori dal campo è più importante, forse, di quello che accade in campo. Puoi rovinare una carriera intera per le cose che fai fuori dal campo. A volte i giovani hanno bisogno di severità. Io l'ho ricevuta. E le cose a volte vanno dette in modo spietato per il nostro bene. Una volta allo United Mourinho mi telefonò dopo un litigio con Carrick e Young. Mi rimproverò duramente. Pensavo fosse già finita la nostra avventura allo United".

