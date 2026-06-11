Modulo Napoli, Del Genio: "C'è uno schieramento che Allegri non può fare"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli a Radio Goal: "Quale modulo utilizzerà Allegri? Per l'organico che ha attualmente il Napoli, e penso che cambierà poco e questo sarà, potrà fare tutto tranne il 3-5-2 fatto al Milan. Il Napoli ha poche punte centrali e tanti esterni d'attacco.
Non credo ad esempio che restino insieme sia Lukaku che Lucca quindi escluderei l'attacco a due e poi escluderei venissero messi da parte tutti gli esterni. Quindi può fare il 3-4-2-1, il modulo attuale con Conte, ma per me sarebbe opportuno passare alla difesa a 4 e quindi 4-2-3-1 con De Bruyne o Vergara dietro Hojlund oppure 4-3-3 classico con Lobotka, McTominay e De Bruyne".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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