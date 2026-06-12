Montervino: "ADL visionario, da quando l'ho conosciuto ha avuto ragione su tutto"
L'ex capitano del Napoli, tra i primi a sposare il progetto De Laurentiis dopo gli anni del fallimento, Francesco Montervino, a Repubblica di Napoli ha parlato dell'attualità dei partenopei iniziando da una riflessione sulla gestione del presidente del club partenopeo:
"Lo considero un visionario. Quando l’ho conosciuto, ho avuto l’idea che potesse fare qualcosa di straordinario, ma ha superato le più rosee aspettative a livello di risultati. Ricordo ancora che parlava di stadio multimediale, di pay per view e dei mercati globali del calcio. Ha avuto ragione su tutto". Montervino ha poi commentato la scelta di puntare su Massimiliano Allegri: "Sono convinto che sia una scelta importante da parte del club. È un allenatore vincente e lo dimostrerà anche a Napoli".
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