Ordine su Allegri: "Vi stanno manipolando! Veleno su di lui da una setta..."

Le parole del giornalista su Allegri e il momento che sta vivendo il Napoli

"Vorrei parlare ai napoletani. Attenzione, vi stanno manipolando". Lo ha detto Franco Ordine a Televomero. Ecco le parole del giornalista: "Attenzione, ricordatevi cosa avete detto su Ancelotti. Ricordatevi cosa avete detto su Gattuso o su Vinicio allenatore. Vi stanno manipolando. Attenzione. Hanno buttato del veleno nell'acqua del pozzo e se voi continuate a bere quell'acqua farete la fine che avete fatto con la Lazio. Cioè, per la prima volta vi siete rivoltati contro voi stessi. La mia è una vera e propria denuncia.

Bisogna prendere atto di quello che sta avvenendo. Bisognerebbe fare u'analisi serena e obiettiva delle difficoltà e delle caratteristiche di questo gruppo con energia che si esauriscono dopo due anni di Conte. La rosa neppure è stata ritoccata. Ad Allegri è stato chiesto di fare un piccolo miracolo calcistico, ovvero ricomporre la frattura dell'ultimo mercato con il gruppo che aveva conquistato lo scudetto. Su Allegri dall'estate è partita una campagna mediatica di discredito alimentata dai social e da una setta che ce l'ha con lui forse per motivi personali e questo rende tutto molto più complicato e difficile. Napoli-Roma è stata la più bella partita del campionato, come Inter-Napoli".