Ordine difende Allegri: "A gennaio la società gli ha tirato un pacco"

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Franco Ordine, giornalista, da sempre al seguito delle vicende del Milan, ha parlato a TMW Radio.

Quante colpe ha Allegri del fallimento Champions del Milan?

"Ha anche lui grandi responsabilità. E' vero che a gennaio la società gli ha tirato un pacco, dicendo che non c'erano soldi e poi si sono presentati con Mateta. La domenica di Pasqua c'erano Inter-Roma e Napoli-Milan, il Milan era a sei punti dall'Inter e quando hanno perso quella partita è caduta l'illusione nello spogliatoio di poter lottare per lo Scudetto. Non avevano la struttura per pensare allo Scudetto. E poi c'è stata anche una pressione di natura fisica. II problema vero è stato l'attacco. Se da gennaio non fai più gol con Pulisic e Leao, come fai ad arrivare fino in fondo?".