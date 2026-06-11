Ordine difende Allegri: "A gennaio la società gli ha tirato un pacco"
TuttoNapoli.net
Franco Ordine, giornalista, da sempre al seguito delle vicende del Milan, ha parlato a TMW Radio.
Quante colpe ha Allegri del fallimento Champions del Milan?
"Ha anche lui grandi responsabilità. E' vero che a gennaio la società gli ha tirato un pacco, dicendo che non c'erano soldi e poi si sono presentati con Mateta. La domenica di Pasqua c'erano Inter-Roma e Napoli-Milan, il Milan era a sei punti dall'Inter e quando hanno perso quella partita è caduta l'illusione nello spogliatoio di poter lottare per lo Scudetto. Non avevano la struttura per pensare allo Scudetto. E poi c'è stata anche una pressione di natura fisica. II problema vero è stato l'attacco. Se da gennaio non fai più gol con Pulisic e Leao, come fai ad arrivare fino in fondo?".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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