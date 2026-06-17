Osimhen, spente ormai le voci sulla Juventus: "Sono felice al Galatasaray"

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Osimhen ha sottolineato il rapporto speciale costruito a Istanbul, spiegando che tra lui e il Galatasaray

Victor Osimhen allontana, almeno per il momento, le voci di mercato e ribadisce il suo forte legame con il Galatasaray. In un'intervista rilasciata a Fanatik, l'attaccante nigeriano ha parlato del momento che sta vivendo in Turchia, esprimendo grande gratitudine nei confronti del club e dell'ambiente che lo ha accolto.

L'ex centravanti del Napoli ha sottolineato il rapporto speciale costruito a Istanbul, spiegando che tra lui e il Galatasaray si è creato un sentimento profondo fondato sul rispetto reciproco. Osimhen ha evidenziato come l'affetto ricevuto coinvolga non solo lui, ma anche la sua famiglia e le persone che gli stanno accanto, motivo per cui sta vivendo questa esperienza con serenità e soddisfazione.

Osimhen, niente Juve: vuol restare il Turchia

Il bomber nigeriano ha raccontato di affrontare ogni giornata con entusiasmo, dichiarandosi felice della sua vita in Turchia e del percorso che sta portando avanti con la maglia giallorossa. Un messaggio chiaro che sembra allontanare le recenti indiscrezioni su un possibile trasferimento imminente.

Osimhen ha preferito non sbilanciarsi sul lungo periodo. Pur ammettendo di sentirsi profondamente legato al Galatasaray, il centravanti ha lasciato aperta ogni possibilità per il futuro, ribadendo però che la sua priorità attuale è continuare a vivere con serenità la sua avventura in Turchia.