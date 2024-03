Palombo: "Una volta fui a un passo dal Napoli. Accardi? Farebbe bene come ds"

Angelo Palombo, ex centrocampista della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Di seguito un estratto dell'intervista.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Angelo Palombo, ex centrocampista della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Di seguito un estratto dell'intervista.

Sul Napoli: "Io vicino al Napoli? Sì una volta sono stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Poi, come sapete, ho scelto di sposare la Sampdoria. Comunque non solo il Napoli, ho avuto anche altre possibilità ma ho sempre scelto di rimanere a Genova”.

Su Accardi: "Accardi? Fare il direttore sportivo di una società di A non è facile, anche in piazze come Empoli con poche pressioni. Con lui mi ci sento spesso, siamo amici. Non mi sarei aspettato che potesse diventare un dirigente. Lui è un ragazzo molto serio e paziente. Capisce davvero di calcio, credetemi. Lui al Napoli? Piazza bella tosta ma penso che lui potrebbe fare benissimo. Più facile eventualmente arrivare dopo un anno deludente? A Napoli è sempre difficile ma forse sì, meglio arrivare dopo un campionato anonimo. Che allenatore mi aspetto con lui come DS? Uno simile a Spalletti come stile di gioco, anche se devo essere sincero Calzona a me piace molto. Lavorare con Conte? Non è facile lavorare con Antonio sicuramente, ma sono sicuro che Accardi sarebbe in grado di lavorare anche con lui. Italiano? Anche lui mi piace molto, potrebbe essere un accoppiamento interessante con Accardi. Mi porta al Napoli come allenatore della Primavera in caso? Sarebbe bello (ride, ndr)“.

Sulla Nazionale: "Chi metterei a centrocampo della Nazionale? A me i giocatori che ci sono ora piacciono molto. Barella, Jorginho Pellegrini è un ottimo centrocampo secondo me”.