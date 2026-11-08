Lazio, Gattuso svela il piano: “Li andremo a prendere, senza preoccuparci di Hojlund”

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, è intervenuto a Dazn a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Napoli:

Non guardate la classifica, è più facile averla creata questa situazione o poi mantenerla?

"Bisogna mantenere la voglia, speriamo il più tardi possibile arrivino i momenti difficili. La classifica non si vede, vogliamo stare in campo. Oggi è difficilissimo, è vero sono in difficoltà ma sono forti. Oggi è una grande prova per noi"

Il cuore della gara quale sarà? Gli esterni faranno la differenza?

"Dobbiamo essere bravi ed avere coraggio. Prenderli, senza preoccuparci della velocità di Højlund. Sanno fare bene il blocco difensivo ma dobbiamo pensare a noi stessi. Se loro fanno fatica, noi riusciremo nel nostro piano gara".

Lei ha sempre difeso Pinamonti, oggi torna titolare. Che ha intravisto?

"Deve giocare, deve metterci entusiasmo senza pressione. Se ci mette veemenza fa il suo lavoro. Ce l'ha. Sta migliorando tantissimo, quando vedo che un giocatore è una persona per bene facciamo un bel passo avanti"