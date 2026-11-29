Sassuolo, Berardi: "Guida bravissimo, dove se la mette la mano Caleta Car?"

L'attaccante del Sassuolo commenta lo 0-0 contro gli azzurri e ammette che secondo la propria opinione il rigore non c'era.

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Sassuolo-Napoli, terminata 0-0:

"Sicuramente venivamo da sei risultati negativi, abbiamo preso troppi gol. La prima cosa da sistemare era questa, tenere la porta inviolata. Muric ha vinto il premio di migliore del match, ci ha salvato in varie situazioni. Ho visto uno spirito di squadra importante da cui ripartire, la Serie A è difficile. Alcuni lo sanno, i giovani meno ma stiamo cercando di farglielo capire. Prestazioni di sofferenza importante, bisogna ripartire da qui. Il tocco di mano di Caleta-Car? La palla era abbastanza ravvicinata, la palla gli sbatte prima sul petto, poi la mano dove se la mette? Guida ha fatto la scelta giusta, ha arbitrato molto bene e gli faccio i miei complimenti. Bisogna ripartire da questa intensità nella fase di non possesso e remare tutti dalla stessa parte. Abbiamo fatto un inizio di campionato ottimo. Non posso dire che ora siamo scarsi, serve equilibrio. Abbiamo dimostrato di avere carattere, determinazione e intensità. Se mancano queste cose fondamentali non possiamo competere".