Pres. Avellino dice tutto: “James era ad un passo! Colloqui iniziati prima di prendere Cheddira”

Il presidente dell’Avellino Angelo D’Agostino torna sulla trattativa per James Rodriguez: “Non l’abbiamo preso per poco”.

James Rodriguez è stato davvero vicino all’Avellino. A confermarlo è il presidente biancoverde Angelo D’Agostino, che in un’intervista a Prima Tivvù è tornato sulla trattativa che per alcune settimane ha fatto sognare la piazza irpina: “James? Con lui avevamo parlato prima di prendere Cheddira. Poi, una volta preso quest’ultimo, si è riaperta la situazione e posso dire che non l’abbiamo preso per poco”. D’Agostino ha poi sottolineato la portata dell’operazione: “È stata una trattativa importante a livello mediatico che ha visto l’Avellino protagonista a livello mondiale, era una cosa davvero grossa che non riguardava solo il rettangolo verde. Se fosse arrivato si sarebbe dovuto trovare un certo equilibrio, ma il fatto di aver trattato Rodriguez chiaramente ha alzato comunque la nostra credibilità. Poi lui ha trovato la sua sistemazione a casa sua, e va bene così”.

D’Agostino: “Obiettivo? Consolidare la categoria”

Il presidente dell’Avellino ha quindi fatto il punto sull’avvio di stagione e sugli obiettivi della squadra: “Ci fa ben sperare, dopo cinque gare abbiamo ottenuto ottimi risultati e spero che da venerdì vada sempre meglio, ma guardare la classifica ora è presto. La sconfitta con l’Ascoli ha fatto male, ma ci rifaremo. Obiettivi? Consolidare la categoria”. D’Agostino ha evidenziato anche il lavoro svolto in estate: “Si è creato un bel gruppo, abbiamo inserito giovani di qualità che possono darci una mano. Quest'anno credo che siano ancora più promettenti dell'anno scorso e siamo contenti del lavoro di Aiello”. Infine, il presidente biancoverde si è soffermato su Raffaele Russo e Walid Cheddira: “Quest’anno Russo sta dando il meglio di sé, ha lavorato molto sulla continuità ed è un patrimonio dell’Avellino. Sull’attaccante dissi a mio figlio e al ds Aiello, prendiamo il miglior attaccante in giro. Quindi siamo andati su Cheddira”.