Quand'è nato davvero il Napoli? Zampaglione: "L'anno precedente a quello noto c'era già"

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Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il notaio e autore del libro “L’alba dell’azzurro” Alessandro Zampaglione. Queste le sue dichiarazioni: "”L’alba dell’azzurro”? Io non sono un giornalista né tantomeno uno storico e uno scrittore anche se qualcuno tenderà a definirmi in quanto tale da ora in poi. Nella vita io scrivo atti. Sono anni che porto avanti la mia storia di famiglia poiché io sono cresciuto ascoltando i racconti di mia nonna e dei suoi fratelli, i miei zii, che mi raccontavano sempre la storia del loro papà, il mio bisnonno, che era un ingegnere e costruttore e coltivava una grande passione per lo sport e per il calcio per cui fondò la squadra che oggi è sportivamente il SSC Napoli, il Circolo Rari Nantes di cui fu il Primo Presidente e la prima rivista sportiva del Sud Italia che era la “Rassegna Sportiva” che fu edita da l'1906 al 1908 che poi si fuse con il giornale di Napoli di cui divenne il caporedattore della sezione sportiva di questo giornale. A casa conservo anche tutti i numeri della “Rassegna Sportiva” che usciva ogni dieci giorni.

La data di nascita del SSC Napoli certa e reale non la conosciamo. Di sicuro il SSC Napoli nasce nell’autunno del 1925, quindi l’anno precedente a quello indicato solitamente dalla squadra e dai tifosi, poiché il primo numero della “Rassegna Sportiva” nel 1926 che dedicava una parte marginale all’argomento poiché si occupava di tanti sport, parlava della fondazione della squadra partenopea nell’autunno del 1925.

Dobbiamo precisare che il Napoli proveniva da un ramo del Circolo Italia e nel 1925 divenne un soggetto autonomo con la denominazione di “Naples FBC” poiché prima i termini “Foot” e “Ball” erano due parole separate. Quindi, l’unico dato reale è che nell’autunno del 1925 fu fondato l’SSC Napoli poiché i primi numeri della “Rassegna Sportiva” nel 1926 riportano che il Napoli sia stato fondato nella stagione autunnale del 1925

La data che alcuni citano del mese di ottobre del 1922 è assolutamente vera, ma ci sono stati alcuni passaggi di cui dobbiamo parlare. Quella data è riferita alla fusione del Naples FBC con l’Unione Internazionale Sportiva del Napoli. Quella squadra nacque da un litigio di alcuni stranieri del Naples che decisero di andare via e costituire una nuova squadra con il nome “Vocazione Internazionale Giocatori” che era composta quasi tutta da stranieri. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le due squadre napoletane si fusero nell’ottobre del 1922 per dare vita ad un’unica squadra che prese il nome di “Unione Sportiva Internaples” che prendeva il nome “Inter” dall’Internazionale” e “Naples” dalla squadra napoletana.

Il resoconto del 26 o 27 agosto dell’articolo fa riferimento al giorno precedente, il 25 agosto, nel quale la “Internaples” cambiò denominazione in “AC Napoli” per volontà del regime fascista che ammise la squadra nel campionato, ma chiese di cambiare denominazione poiché non era compatibile con l’ideologia autarchica del fascismo come capitò all’Inter che fu chiamata Ambrosiana poiché il nome orginale non piaceva al regime di Mussolini. Per questo fu chiamata semplicemente l’SSC Napoli":