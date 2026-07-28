Italia, Ulivieri promuove Mancini: "Credo sia un bravo allenatore per la Nazionale"

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Ulivieri apre al ritorno di Mancini: attesa per le decisioni del Consiglio Federale FIGC.

Si è concluso a Roma il Consiglio Federale della FIGC, appuntamento particolarmente atteso perché destinato a delineare il nuovo assetto della Nazionale italiana. L'attenzione è rivolta soprattutto alla nomina del nuovo commissario tecnico, con Roberto Mancini sempre più vicino al ritorno sulla panchina azzurra, e alla scelta del successore del dimissionario Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico, incarico per il quale Claudio Ranieri resta il principale candidato.

Ulivieri sul ritorno di Mancini

All'uscita dalla riunione ha parlato Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, soffermandosi sul possibile ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. "Se mi chiedete se sia un allenatore bravo per la nazionale credo di sì", ha dichiarato ai media presenti, tra cui TuttoMercatoWeb, confermando indirettamente come la soluzione Mancini venga considerata una scelta di assoluto valore per il futuro dell'Italia.