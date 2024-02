Reja: "Sempre seguite tutte le gare del Napoli, ma ultimamente non ne avevo più voglia"

Edoardo Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Edoardo Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Si è rivista una squadra. Ho sempre seguito il Napoli in questi anni, non ho perso una partita, invece ultimamente non avevo neanche più voglia di vederlo. Era una squadra impossibile da vedere, troppo brutta.

Complimenti al mio amico Ciccio Calzona e soprattutto a De Laurentiis per averlo scelto perché non era facile andare su di lui. Ciccio è stato anni con Sarri ed è stato con Spalletti, quindi conosceva bene la filosofia di gioco e per me era l'unico che poteva rimettere in piedi questa squadra. E bravi anche per Sinatti, perché senza di lui il Napoli ha perso 3-4 mesi e ora invece è tornata a correre".