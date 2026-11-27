Sabatini ai tifosi: “Fiducia in Allegri! Doveva adattarsi, ma sicuramente porterà risultati”

Il dirigente sportivo analizza il momento del Napoli e invita i tifosi a sostenere Allegri. Poi un passaggio sugli infortuni e sulle condizioni di Vergara.

Massimiliano Allegri merita fiducia e il Napoli deve concedergli il tempo necessario per incidere sulla squadra. Ne è convinto Walter Sabatini, consulente della Pro Patria ed esperto dirigente sportivo, che ai microfoni di Radio Marte ha analizzato il momento degli azzurri, invitando l'ambiente a non lasciarsi condizionare dalle difficoltà iniziali: “Conosco Allegri da una vita, lo stavo per portare alla Roma, tutto saltò però. L’inizio difficile del Napoli? Per me non è successo niente di particolare, semplicemente non sono venuti subito i risultati. Ci può stare, perché Max ha trovato squadra e ambiente diversi, qualche tempo bisogna concederlo per registrare i propri pensieri per quello che vede ogni giorno. In generale bisogna avere fiducia nel tecnico, Allegri ha vinto e fatto bene e merita credito. I tifosi del Napoli gli diano fiducia, sicuramente porterà risultati”. Sabatini si è soffermato anche sull'emergenza infortuni che sta coinvolgendo numerose squadre, condizionandone il rendimento: “Il Napoli poi ha pagato enorme dazio per il discorso infortuni. C’è una quantità impressionante in giro per i tanti infortuni. Non c’è squadra che non subisca incidenti che, chiaramente, incidono molto sul rendimento della squadra. Mi arrabbio molto quando vedo i calciatori che si infortunano. È uno stop alla carriera, al percorso ed è un problema grande che il calcio deve affrontare”.

Sabatini su Vergara, Lang e Beukema: il giudizio sui giocatori del Napoli

Tra i temi affrontati anche il grave infortunio di Antonio Vergara, che ha suscitato particolare dispiacere nel dirigente sportivo, convinto delle qualità del giovane azzurro: “L’infortunio di Vergara mi ha fatto male, è un ragazzo in grande ascesa, è un calciatore importante e vederlo infortunarsi così, con una lesione grave, mi fa male. Ancora di più quando colpisce calciatori giovani, che sono in un percorso importante per diventare campioni. Per me Vergara già lo è per espressione di gioco. In ogni caso lo diventerà lo stesso pagando però dazio con una sofferenza incredibile, anche dal punto di vista umano. In più lui è napoletano e soffre sicuramente nel non poter dare una mano alla squadra della sua città”. Infine, spazio a Noa Lang, protagonista di segnali di ripresa nelle ultime uscite, e a Beukema: “L’olandese adesso sta dando delle risposte vere da calciatore, l’assist di esterno destro per McTominay è una prodezza tecnica vera. Sugli screzi con i tifosi sicuramente il club sarà intervenuto. In generale io non sopporto i calciatori frivoli, che si perdono in balletti nelle esultanze e in cose inutili. Sempre nel rispetto dei tifosi, perché il calcio vive con la gente e grazie ai sostenitori. Lang, comunque, era in un vortice negativo ma ha dato ora segnali di grande ripresa, dimostrando di essere un calciatore importante. Lo stesso dicasi per Beukema, che è stato messo anche nel posto giusto di recente”.