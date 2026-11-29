Sassuolo, D'Aversa a Dazn: “Dobbiamo ritrovare compattezza! Vi spiego perché Bowie e non Esposito”
L'allenatore del Sassuolo Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Napoli, soffermandosi sulle difficoltà difensive della formazione neroverde e sulle scelte operate nel reparto offensivo: “Indipendentemente dal sistema di gioco credo che dobbiamo ritrovare compattezza, non ha colpa solo la retroguardia quando sei la peggior difesa del campionato. Contro il Genoa potevamo segnare tanti gol e invece abbiamo perso di nuovo, oggi ho fatto scelte in attacco che ci garantiscono maggiore fisicità. Nella rifinitura occorreva un centravanti come Bowie, ma vedrete che anche Esposito darà il suo contributo in corso d’opera”.
D'Aversa sulle condizioni di Berardi
Il tecnico neroverde ha poi fatto il punto sulle condizioni fisiche di Domenico Berardi, sottolineando l'importanza di recuperare tutti gli effettivi a disposizione per raggiungere l'obiettivo salvezza: “Berardi? È chiaro che quando sono arrivato c’erano diversi calciatori che si stavano gestendo a causa di qualche infortunio. Vanno recuperati tutti fisicamente, non solo Domenico, perché in campo c’è bisogno di ciascun calciatore per raggiungere la salvezza. Lui è importantissimo per noi, a volte lo gestisco perché è generoso e vuole allenarsi intensamente anche quando non è al top”.
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