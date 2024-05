Schwoch: “Se fossi in ADL ci penserei ad uno scambio Lookman-Kvaratskhelia”

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se Gasperini si libera dall’Atalanta diventerà l’allenatore del Napoli. Non sarà una scelta facile per Gasperini che dovrebbe lasciare una sua creatura. Però gli stimoli di ricostruzione a Napoli sarebbero molto suggestivi, Napoli sarebbe una soluzione incredibile per lui che ha sempre aspettato una grande squadra.

Kvaratskhelia o Lookman? Lookman ha avuto risalto per la tripletta di ieri, ha finito in crescendo questa stagione. Kvaratskhelia viene da un anno dove tutti a Napoli hanno reso al di sotto delle aspettative. Non si può gettare via ciò che ha fatto Kvaratskhelia solo perché ieri sera Lookman ha fatto tre goal. Se io fossi nel presidente del Napoli ci penserei ad uno scambio, forse Lookman ha più il fiuto del goal di Kvaratskhelia anche se giocare nell’Atalanta è un conto e farlo a Napoli è un altro. Quando giochi con la casacca del Napoli senti il peso di una città intera”.