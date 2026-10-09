Scomparsa Francesco Tedesco: il ricordo di Lombardo prima della conferenza di Allegri

Prima dell'incontro con la stampa, il responsabile della comunicazione del Napoli Nicola Lombardo ha ricordato Francesco Tedesco.

Momento di grande commozione in casa Napoli per il ricordo di Francesco Tedesco, giornalista dell'ANSA scomparso ieri all'età di 52 anni. Il responsabile della comunicazione azzurra Nicola Lombardo ha voluto dedicargli un pensiero davanti ai cronisti presenti, che al termine delle sue parole hanno salutato il collega con un applauso.

Lombardo: "Il rammarico di non aver passato più tempo con lui"

Questo l'intero messaggio di Lombardo: "Era qui con noi, con voi, fino a poco tempo fa, se n'è andato e sono rimasto particolarmente colpito, come tutti voi. Ieri abbiamo pubblicato un messaggio a nome di tutto il Napoli, sono rimasto colpito perché era un giornalista d'altri tempi anche se era giovane, 52 anni, di altri tempi perché all'Ansa controllava le fonti, scriveva solo cose verificate, un giornalismo che non sempre si trova, era una persona perbene, da parte mia e vostra la vicinanza alla famiglia. Ed il rammarico di non aver passato più tempo con lui e non aver risposto a tutte le telefonate che mi faceva".