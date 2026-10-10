Sosa: "Che De Bruyne! L'età è relativa. Tra i migliori anche Badiashile"

Roberto Sosa promuove il Napoli dopo il Frosinone ed esalta De Bruyne e Badiashile: il difensore è stato tra i migliori in campo

Il Napoli ritrova la vittoria contro il Frosinone e raccoglie giudizi positivi soprattutto per quanto mostrato nel primo tempo. Tra i protagonisti della serata Kevin De Bruyne e Benoît Badiashile, entrambi elogiati da Roberto “El Pampa” Sosa, intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione La Partita dei Campioni. Di seguito le sue parole.

Sosa esalta De Bruyne e Badiashile: “Tra i migliori contro il Frosinone”

"Primo tempo bello, mi era già piaciuta la formazione. Che grande De Bruyne! E giocatori come lui più giocano più si trovano bene. L’età è relativa nel calcio di oggi, lui ha giocato ai massimi livelli e sa come recuperare. Badiashile tra i migliori, poi nel secondo tempo ha gestito anche se il Frosinone ha creato qualcosa anche senza parate clamorose di Meret", le parole del Pampa Sosa.