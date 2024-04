Sosa incredulo: "Il Napoli si blocca soprattutto in casa, è qualcosa di inspiegabile"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato del momento della squadra di Calzona

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato del momento della squadra di Calzona: "Le partite sono sempre più preoccupanti. Il Napoli è 13esimo per punti in casa, qualcosa di incredibile. Non capisco come la squadra possa bloccarsi così, soprattutto in casa. Non c'è un cambio di atteggiamento. In casa dovrebbe essere il posto più bello che c'è per giocare, quando arrivi sogni le giocate in casa, ti senti protetto, invece riescono a non vincere anche quando creano tante occasioni ma non concretizza, dietro sbaglia, poi ci sono problematiche tattiche, fisiche, scelte dell'allenatore, ma principalmente è l'aspetto mentale che pesa.

Io potevo sbagliare dei gol, ma non sbagliavo l'atteggiamento. Giocare in casa è bello, amavo giocare in casa con i tifosi del Napoli, al Gimnasia, ma pure ad Ascoli o Messina, anche perché nessuno aveva chiesto lo Scudetto, ma neanche il 13esimo rendimento interno. Le parole di Calzona sono state anche importanti, pesanti, spero ci sia stato almeno un chiarimento, qualcuno l'avrà chiesto, avranno parlato con Calzona altrimenti come fai a scendere in campo quando sei stato accusato di non aver gestito la partita, di non saperla gestire, di non annusare il pericolo. Se non si chiariscono queste cose dobbiamo aspettarci altri brutti risultati".