Udinese, Runjaic a Dazn: "Vogliamo alzare il livello degli obiettivi. Tenere i gioielli? Vedremo"

vedi letture

“Sono felice di ricevere questo premio, un allenatore va sempre però con il suo staff e la sua squadra, è un riconoscimento che è merito di tutti”.

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro il Napoli scegliendo di rispondere in italiano. Si parte con il premio di allenatore del mese: “Sono felice di ricevere questo premio, un allenatore va sempre però con il suo staff e la sua squadra, è un riconoscimento che è merito di tutti”.

C’è qualche rimpianto per la stagione? Si poteva fare di più?

“Intanto questa è una grande sfida per noi, dopo avremo il tempo di analizzare tutto ciò che è successo, vogliamo alzare il livello degli obiettivi e la qualità della squadra”.



Riuscirete a tenere i migliori, come Atta, per l'anno prossimo?

“Vedremo”.