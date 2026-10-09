Cosa non va? Per Allegri è solo questione mentale: “Capire i momenti! Non è tattica…”

Massimiliano Allegri torna sulla sconfitta di Firenze e analizza gli errori commessi dal Napoli in questo avvio di stagione.

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, Massimiliano Allegri è tornato sui problemi mostrati dal Napoli nelle prime partite della stagione. In conferenza stampa al tecnico è stato chiesto anche se, dopo la rabbia manifestata a Firenze, avesse qualcosa da rimproverare a se stesso. Allegri non si è sottratto all'autocritica, sottolineando però soprattutto un aspetto sul quale la squadra dovrà crescere: la capacità di leggere i diversi momenti della partita.

Allegri: "Non abbiamo capito l'importanza del momento partita"

Questo l'intero virgolettato dell'allenatore del Napoli: "Io mi rimprovero sempre, sono molto autocritico, ho sbagliato e sbaglierò in questo mestiere. Poi se si vince... anche quando vinciamo spesso sbaglio, ma tanti non lo capiscono. Il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto sofferente perché finora alla squadra, se devo rimproverare una cosa, come sul 2-0 a Milano o a Firenze, non ha capito l'importanza del momento partita. Non è una questione tecnica o tattica, è solo quella roba lì altrimenti difficilmente porteremo a casa i risultati".