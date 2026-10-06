Ex dg Figc: “Vergara? Senza gli infortuni non avrebbe neanche esordito con il Napoli”

Antonello Valentini parla dei giovani dell'Italia di Mancini e sottolinea il caso di Antonio Vergara al Napoli.

L'ex dirigente della Nazionale Antonello Valentini, intervenuto in diretta a "Maracanã", trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, ha commentato la nuova Italia di Roberto Mancini. Valentini ha giudicato positivamente i primi segnali arrivati dalla Nazionale, mantenendo però prudenza dopo le ultime prestazioni: “I segnali che sono arrivati sono incoraggianti. C'è ancora un cantiere aperto e se non ero depresso dopo la partita con il Belgio ora non mi esalto esageratamente. Mancini ha fatto un mix di giovani e meno giovani e proprio sui giovani vorrei fare una provocazione”.

Valentini su Vergara e i giovani della Nazionale

Il dirigente si è poi soffermato sul percorso dei giovani italiani, citando Michael Kayode e soprattutto Antonio Vergara. Secondo Valentini, il talento del Napoli avrebbe avuto maggiori difficoltà a trovare spazio senza le assenze che hanno caratterizzato la squadra azzurra: “Detto ciò Kayode è passato da Juventus e Fiorentina ma si è affermato all'estero, mentre se non ci fossero stati degli infortuni Vergara non avrebbe neanche esordito con il Napoli”.