Ancelotti compie 67 anni, il Brasile lo celebra col pasillo de honor

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Brasile, festa per i 67 anni di Ancelotti prima del Mondiale.

Atmosfera serena e grande entusiasmo nel ritiro del Brasile, che si prepara all'esordio al Mondiale 2026. La Seleção ha voluto celebrare in modo speciale il compleanno del commissario tecnico Carlo Ancelotti, che ha compiuto 67 anni. Prima dell'inizio dell'allenamento, giocatori e membri dello staff hanno organizzato una sorpresa per l'allenatore italiano, accogliendolo con un lungo applauso mentre attraversava il tradizionale "pasillo de honor" formato dall'intero gruppo squadra.

Il Brasile si prepara all'esordio contro il Marocco

La festa per Ancelotti ha confermato il clima positivo che si respira all'interno del ritiro verdeoro a pochi giorni dall'inizio della competizione. Il Brasile farà il suo debutto al Mondiale nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno, quando affronterà il Marocco a New York nella prima gara del girone. Un appuntamento molto atteso per la nazionale brasiliana, chiamata a confermare le grandi aspettative che accompagnano il nuovo ciclo guidato dall'ex tecnico di Milan, Real Madrid e Napoli.