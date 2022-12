Mertens spreca 2 clamorose chance: Belgio a rischio eliminazione e 'Ciro' esce dopo 45'

Belgio in apnea iniziale: la Croazia preme e pressa, fabbricando il primo tiro (con Perisic) in appena otto secondi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminato qualche istante fa il primo tempo di Croazia-Belgio, sfida ancora ferma sullo 0-0. Belgio in apnea iniziale: la Croazia preme e pressa, fabbricando il primo tiro (con Perisic) in appena otto secondi. Attutito l'impatto complicato, viene fuori la squadra di Martinez: appena prima del quarto d'ora Mertens si divora un'occasionissima (subito Lukaku al suo posto all'intervallo), tira alto davanti a Livakovic. Momento di potenziale svolta da lì a poco, quando l'arbitro inglese Taylor inizialmente indica il dischetto per fallo di Carrasco ai danni di Kramaric, salvo essere corretto dal VAR per via di una posizione di fuorigioco iniziale di Lovren, coinvolto nell'azione.