Ufficiale Maltempo in Campania: prorogata allerta meteo fino alle 15 di domani

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato e innalzato l'allerta meteo attualmente in vigore. A partire dalle 15 di oggi e fino alle 15 di domani, sabato 10 ottobre, sulla zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) l'allerta è di livello Arancione. Su tutte le altre zone permane invece il Giallo.

La proroga, dunque, riguarda l'intero territorio regionale. Con un innalzamento dell'allerta per la zona 3 dove si passa dal Giallo attualmente in vigore all'Arancione. Si prevedono, infatti, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità. Un ulteriore peggioramento potrebbe verificarsi in nottata e al primo mattino di domani, 10 ottobre. Il quadro meteorologico renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. In particolare, nella zona 1 e nella zona 3 si evidenzia la possibilità di effetti al suolo che potrebbero comportare frane superficiali e colate rapide di fango e detriti oltre a una instabilità di versante anche profonda.