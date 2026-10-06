Ufficiale Torna il maltempo in Campania, allerta gialla: temporali e grandine

Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania: temporali, grandine e raffiche di vento fino alle 14 di mercoledì.

Torna il maltempo in Campania e a Napoli. La Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta meteo di colore giallo per temporali, valida dalle 16 di oggi, martedì 6 ottobre, fino alle 14 di domani, mercoledì 7 ottobre. L'avviso interessa quasi tutto il territorio regionale, con l'esclusione della zona 4, Alta Irpinia e Sannio, e della zona 7, Tanagro. Sono previsti rovesci e temporali improvvisi che, a livello locale, potrebbero assumere anche forte intensità. Il quadro meteorologico è caratterizzato da una marcata instabilità e dall'incertezza sulla precisa localizzazione dei fenomeni. Alle precipitazioni potranno inoltre associarsi grandine, fulmini e raffiche di vento, con possibili conseguenze per coperture e strutture maggiormente esposte.

Allerta meteo in Campania fino alle 14 di mercoledì: attenzione al rischio idrogeologico

L'avviso del Centro Funzionale della Protezione Civile regionale segnala anche un rischio idrogeologico collegato alle precipitazioni più intense. In presenza di forti rovesci potranno quindi verificarsi criticità al suolo, in particolare nelle zone maggiormente esposte ad accumuli d'acqua, ruscellamenti e difficoltà nel deflusso delle piogge. L'invito è dunque a prestare particolare attenzione durante le fasi temporalesche più intense. L'allerta gialla terminerà alle 14 di mercoledì 7 ottobre, salvo eventuali nuovi aggiornamenti da parte della Protezione Civile.