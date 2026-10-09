Ufficiale Maltempo a Napoli e in Campania: prorogata l'allerta meteo arancione

Prorogata a Napoli l'allerta meteo arancione fino alle 15 di sabato 10 ottobre. Previste piogge e temporali anche forti.

Prosegue l'allerta meteo a Napoli, con la proroga dell'avviso per fenomeni avversi fino alle ore 15 di sabato 10 ottobre 2026. Il livello di allerta è arancione per rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato. Sono previste precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci o temporali, localmente di moderata o forte intensità, soprattutto nella notte e nelle prime ore del mattino di sabato. Tra i possibili effetti al suolo vengono segnalati allagamenti, ruscellamenti superficiali, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, frane e cadute di massi.

Allerta meteo a Napoli, tutte le chiusure

Restano chiusi i parchi cittadini ed è interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche. Prorogata anche la chiusura degli impianti sportivi all'aperto Ascarelli, Antonio Juliano/Caduti di Brema, San Pietro a Patierno, Polifunzionale di Soccavo (Palestre A, B e C), Polivalente Nestore e della pista di atletica del parco Virgiliano. Anche Castel Nuovo resterà chiuso al pubblico fino alle ore 15 di sabato 10 ottobre. Il provvedimento arriva alla luce dei bollettini della Protezione Civile e del Centro Funzionale della Campania.