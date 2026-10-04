Serie A Women, Napoli Women a caccia della prima vittoria: oggi la sfida al Como
Con la giornata di ieri, e in attesa della ormai imminente sosta per le nazionali, si è alzato il sipario sulla 2ª giornata del campionato di Serie A Women, che si concluderà oggi con gli ultimi tre confronti in programma. Il Napoli Women scende in campo alle ore 12:30 contro il Como 1907, nella gara che apre il programma domenicale del torneo.
Napoli Women-Como 1907, larianiea caccia dell'aggancio in vetta alla Roma
Nel pomeriggio di ieri la Roma, dopo la vittoria sulla Lazio nel derby capitolino, ha centrato la vetta in solitaria, ma nella giornata odierna potrebbe essere raggiunta proprio dal Como 1907, che affronta il Napoli Women, formazione ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, per quanto si sia solo all'inizio del torneo.
Serie A Women, Napoli ultimo con lo Sassuolo: la classifica dopo la 2ª giornata
Il quadro della classifica, dopo le gare già disputate, vede al comando la Roma con 6 punti, seguita da un folto gruppo a quota 3 (Como 1907, Juventus, Inter, Como Women, Fiorentina, Ternana Women). Il Napoli Women si trova invece fermo a 0 punti, in coabitazione con Milan e Sassuolo, ma con una gara ancora da recuperare: la sfida di oggi contro il Como rappresenta dunque un'occasione importante per sbloccare la classifica fin qui a secco di risultati utili.
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