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Roma-Inter show, l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Bellissime"

Roma-Inter show, l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Bellissime"
Oggi alle 08:00Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Bellissime". E' questo il titolo che sceglie La Gazetta dello Sport all'indomani del 2-2 tra Roma e Inter al termine di una partita ricca di spettacolae, decisa dalle doppiette di Koné e Lautaro Martinez, con i nerazzurri bravi a rimontare le due reti di svantaggio. Al primo posto c'è anche la Lazio di Gattuso: "Mandar para, poi due gol. Gattuso primo".