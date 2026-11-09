Allegri non rischia la panchina! Sky: ADL è soddisfatto e gli conferma la fiducia

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Oggi alle 14:00 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Napoli, Allegri incassa la piena fiducia di De Laurentiis dopo il pareggio con la Lazio. Nessun ribaltone in vista, si programma gennaio.