Allegri non rischia la panchina! Sky: ADL è soddisfatto e gli conferma la fiducia
TuttoNapoli.net
Napoli, Allegri incassa la piena fiducia di De Laurentiis dopo il pareggio con la Lazio. Nessun ribaltone in vista, si programma gennaio.
Il pareggio contro la Lazio ha rafforzato la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Nonostante il momento complicato e una classifica ancora lontana dalle aspettative, la società azzurra non avrebbe alcuna intenzione di cambiare allenatore. Anzi, la reazione mostrata dalla squadra contro la capolista avrebbe convinto ulteriormente il presidente Aurelio De Laurentiis a proseguire il progetto tecnico con l'attuale allenatore, allontanando definitivamente le ipotesi di un possibile ribaltone.
Sky Sport: De Laurentiis soddisfatto, piena fiducia in Allegri e mercato già nei pensieriSecondo quanto riportato da Sky Sport, la posizione di Allegri sarebbe tornata solidissima dopo il pareggio del Maradona. Il presidente De Laurentiis sarebbe soddisfatto e la società avrebbe ribadito la piena fiducia nei confronti del tecnico. Nessun cambio di guida tecnica, dunque: il Napoli intende andare avanti con Allegri e ha già cominciato a ragionare sul mercato di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare la rosa e rilanciare la stagione azzurra.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Notizie
Copertina LiveAllegri in conferenza: "Niente depressione, siamo dentro tutto! ADL? Ci parlo sempre. Su Lang e Lucca..." di Davide Baratto
Le più lette
2 “Ho sempre portato la barca in porto”, Allegri fa risentire anche i milanisti: sui social sfottò per la Champions fallita
3 Da 0 a 10: l’intervento shock di ADL, la crisi isterica di Allegri per Lucca, la stupida guerra di Lang e la grande paura
4 L'editoriale di Chiariello: "Sull'orlo del baratro e siete tutti contenti? Io sarei inca**ato nero!”
Prossima partita
21 nov 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliDe Bruyne è la luce nel buio Napoli: quasi nessuno crea più occasioni in Serie A
Antonio NotoSpogliatoio spaccato? Gli italiani difendono Allegri, tensioni con gli stranieri: il retroscena
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'azzurro da sbattere fuori rosa, il dubbio che devasta ADL, la bomba di Politano e le allucinazioni di Allegri
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoli70' buoni e poi i cambi? La fake news di Allegri smentita dai dati: già dal 45' dominio Porto
Antonio NotoLiveFuria Allegri in conferenza: “Bene per 70 minuti, accusare squadra non serve! Angoli? Invertiti Scott e Vergara…”
Fabio TarantinoLiveAllegri in conferenza: “Sarà gara di sofferenza! E’ importante, ma sistemare il campionato di più. Decisive Brugge, Sabah e Viking…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com