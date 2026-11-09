Decisione a sorpresa di Allegri: concessi cinque giorni di riposo alla squadra

Una decisione destinata a far discutere quella presa da Massimiliano Allegri dopo il pareggio casalingo del Napoli contro la Lazio

Una decisione destinata a far discutere quella presa da Massimiliano Allegri dopo il pareggio casalingo del Napoli contro la Lazio. Nonostante il momento complicato attraversato dagli azzurri, il tecnico avrebbe deciso di concedere cinque giorni di riposo ai calciatori, rinviando la ripresa degli allenamenti a sabato. Come sottolinea Repubblica, la scelta arriva al termine di una partita disputata in un clima surreale al Maradona, con il Napoli protagonista di un primo tempo particolarmente negativo e di una reazione nella ripresa che ha consentito di conquistare almeno un punto.

Napoli, Allegri manda tutti in vacanza fino a sabato: scelta a sorpresa nel momento più difficile

Un risultato che, tuttavia, non basta a migliorare sensibilmente una situazione di classifica preoccupante. Gli azzurri occupano il decimo posto in Serie A e rischiano di compromettere anche il proprio cammino in Champions League, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da risultati deludenti e prestazioni discontinue. Proprio per questo motivo, la decisione di Allegri avrebbe suscitato sorpresa. Cinque giorni di vacanza nel pieno di una crisi tecnica e di risultati rappresentano una scelta singolare, soprattutto considerando che il Napoli è da settimane alla ricerca di una condizione fisica e di un'identità di gioco convincenti.