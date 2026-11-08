Fallimento Allegri: con il pareggio scivola a -6 persino rispetto a Garcia

Napoli, partenza da incubo per Allegri: il confronto con Conte, Spalletti, Garcia e Ancelotti.

Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a far registrare numeri preoccupanti in questo avvio di stagione. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio, gli azzurri hanno raccolto appena 15 punti nelle prime 11 giornate di Serie A, facendo segnare la peggior partenza dell'era Aurelio De Laurentiis, a pari merito con la stagione 2007/08. Un rendimento nettamente inferiore rispetto a quello degli allenatori che si sono alternati sulla panchina partenopea negli ultimi anni. Il confronto con il recente passato è particolarmente significativo: Antonio Conte aveva conquistato 22 punti nel 2025/26 e 25 nel 2024/25, mentre il Napoli di Rudi Garcia ne aveva ottenuti 21 nel 2023/24. Anche la squadra di Carlo Ancelotti, protagonista di un avvio complicato nel 2019/20, aveva fatto meglio, raccogliendo 18 punti.

Napoli, il confronto con Spalletti è impietoso: 16 punti in meno rispetto al 2021/22

A rendere ancora più evidente il divario sono i numeri delle stagioni di Luciano Spalletti. Nel 2021/22, dopo le prime 11 giornate, il Napoli aveva conquistato ben 31 punti, esattamente 16 in più rispetto alla squadra attuale. L'anno successivo, nella stagione 2022/23, gli azzurri erano invece a quota 29, con un vantaggio di 14 punti rispetto al rendimento di Allegri. Anche il Napoli di Gennaro Gattuso, nel 2020/21, aveva raggiunto quota 24. Il dato più significativo riguarda proprio il confronto con la scorsa stagione: sette punti in meno rispetto al Napoli di Conte dopo lo stesso numero di partite. Numeri che fotografano una partenza estremamente difficile e aumentano la pressione sulla formazione azzurra, attualmente decima in classifica.